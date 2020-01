Clubiconen Witsel en Lombaerts staan in Team van het Decennium van Zenit

Lombaerts (34) streek in 2007 neer in Rusland. Hij voetbalde tot 2017 bij Zenit en verzamelde heel wat prijzen. Zijn erelijst is indrukwekkend: vier titels, twee bekers, vier Russische Supercups, de UEFA Cup en de Europese Supercup. Hij werd nadien door Marc Coucke naar KV Oostende gehaald, waar hij nu in de B-kern verkommert.

Witsel (30) speelde minder lang bij Zenit (2012-2017), maar ook zijn erelijst mag er zijn. Hij werd één keer kampioen, won één keer de beker en twee keer de Supercup. Na zijn Russisch avontuur ging hij in China aan de slag, nu speelt hij bij Borussia Dortmund opnieuw bij een Europese topclub.

In het Elftal van het Decennium kregen de twee Belgen het gezelschap van doelman Vjatsjeslav Malafejev, Aleksandr Anyukov, Domenico Criscito, Branislav Ivanovic, Anatoli Tymosjtsjoek, Danny, Andrej Arsjavin, Hulk en Artjom Dzjoeba. Onder meer Ezequiel Garay en Aleksandr Kerzjakov haalden het elftal niet, maar kregen een eervolle vermelding.