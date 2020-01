Van Crombrugge: "Als de keeper veel in beeld komt bij Anderlecht, is dat nooit goed"

Hendrik Van Crombrugge is aan een sterk debuutseizoen bezig bij Anderlecht. Volgens de doelman van paars-wit is de ploeg gemotiveerd om na de winterstop te presteren. "De groep heeft zin om de negatieve commentaren te weerleggen", zegt hij op oefenkamp in Spanje.

"Bewijs dat Anderlecht goede doelman nodig heeft"

Hendrik Van Crombrugge heeft na zijn transfer van Eupen snel zijn plaats gevonden bij Anderlecht. Hij was zeer vaak belangrijk met zijn reddingen voor de Belgische recordkampioen. "Als de keeper veel in beeld komt bij Anderlecht, is dat nooit goed", vertelt Van Crombrugge op stage in Spanje aan Sporza. "Maar het is het bewijs dat een topclub ook een goeie doelman nodig heeft en dat een goeie doelman zeker zijn meerwaarde kan hebben."

Het project van Vincent Kompany bij RSCA kreeg de voorbije maanden geregeld kritiek te verduren. "Dat het systeem van Kompany niet makkelijk is, klopt zeker. Maar bij Anderlecht is er een bepaalde standaard en daar moet je je wel aan aanpassen natuurlijk", weet de doelman. "Vincent komt van een van de beste clubs ter wereld. Daar wordt verwacht dat spelers niet enkel fysieke en technische bagage, maar ook tactische en mentale bagage hebben. Dan is het normaal dat er jongens afvallen en anderen een tandje bijsteken."

Hendrik Van Crombrugge pakt geregeld punten voor Anderlecht.

"Wedstrijd tegen Club Brugge wordt referentiewedstrijd"

Anderlecht is aan een moeizaam seizoen bezig. De club staat op een 9e plaats in het klassement. Met 7 punten achterstand op de 6e in de stand, KV Mechelen, wordt Play-off I halen een moeilijke opdracht. "Ik ben niet iemand die veel naar het klassement kijkt, omdat je dan automatisch te veel begint te rekenen. In ons geval moeten we gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken en de drie punten pakken", reageert Hendrik Van Crombrugge koeltjes.

"De wedstrijd tegen Brugge is meteen een referentiewedstrijd. De groep heeft zin om in die match al de negatieve commentaren die we ontvingen in 2019 te weerleggen."

De groep heeft zin om in de match tegen Club al de negatieve commentaren die we ontvingen in 2019 te weerleggen. Hendrik Van Crombrugge

"Buitenlandse interesse is motivatie om lijn door te trekken"

Door zijn goede prestaties wordt Hendrik Van Crombrugge gelinkt aan de Duitse club Schalke 04. Over een mogelijke transfer wil de keeper niets lossen. Van Crombrugge: "Ik weet dat er interesse is na mijn goede prestaties in 2019. Maar ik weet ook dat er elke transferperiode wel iets over mij geschreven wordt."

"Mijn makelaar houdt zich daarmee bezig. Voor mij is het een extra motivatie om de lijn door te trekken en dan zien we wel of de interesse concreet wordt", besluit de doelman.