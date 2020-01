Schotte over Giro: "Niet verwachten dat Evenepoel meteen op het podium eindigt"

"Het nieuws over de Giro werd zelfs opgepikt in de VS"

De Giro was voor Remco Evenepoel de enige mogelijkheid in de huidige fase van zijn carrière, vooral door het tijdstip van de Spelen. Gezien de bezetting is het ook de ideale ronde om aan een carrière als ronderenner te beginnen.

Neen, hij zet die stap niet te snel. Tadej Pogacar heeft vorig jaar ook op zijn 20e zijn debuut gemaakt in de Vuelta en hij eindigde meteen op het podium. Dan zie ik niet in waarom Evenepoel het niet mag proberen. Maar: laat ons vooral niet verwachten dat hij meteen op het podium zal eindigen. Niemand had overigens voorspeld dat Pogacar dat meteen zou doen in Spanje.

De last van dat verwachtingspatroon zal Evenepoel voor de rest van zijn carrière met zich meedragen. Hij heeft de pech dat hij in België geboren is en dat zijn carrière met argusogen gevolgd zal worden. Niet alleen bij ons, want ik zag hoe het nieuws over zijn debuut in de Giro zelfs werd opgepikt door The Washington Post.

Dat is toch behoorlijk straf en dat toont dat we niet alleen in België op zijn verhaal zitten te wachten. Zelfs in de VS zijn er grote verwachtingen. Die heeft hij zelf gecreëerd door zijn fenomenale prestaties op jonge leeftijd. Dat beseft Evenepoel zelf ook goed en hij weet dat hij een leerproces zal moeten doorspartelen.