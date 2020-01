Remco Evenepoel bevestigt Giro-deelname: "Ik kan niet wachten"

Een tijdje geleden wilde Remco Evenepoel zijn deelname aan de Giro nog niet bevestigen, maar in een interview met La Gazzetta spreekt hij vrijdag klare taal. "Ja, ik zal aan de start staan. Dit is een grote eer. Het wordt mijn eerste grote ronde in een carrière die hopelijk lang zal duren. Ik kan niet wachten", vertelt Evenepoel in de Italiaanse sportkrant.

"Met de ploeg is het idee beginnen te rijpen in augustus, toen ik zekerheid had over de Olympische Spelen. De Giro wordt een belangrijke stap in mijn voorbereiding richting Tokio. De olympische tijdrit is een doel voor mij. Door te starten in de Giro kan ik mijn limieten aftasten. De langste rittenkoers die ik tot nog toe reed, was 9 dagen."

"Ik zal zonder stress aan de start komen en zonder uitgesproken ambities. Het is de bedoeling om ervaring op te doen. Ik zal wel sowieso het beste van mezelf geven. Misschien rijd ik 2 weken, misschien 3 weken of misschien 10 dagen, als ik me dan al leeg voel. Ik wil me niet aan flarden rijden."

"De openingstijdrit (op 9 mei in Boedapest)? Ik ben goed tegen het uurwerk, maar het is minder dan 10 km, terwijl ik beter tot mijn recht kom in langere tijdritten. Maar op een goeie dag is alles mogelijk."

"Italië is een wielerland, net zoals België, en de Giro staat altijd bol van spektakel. Het is misschien wel de enige grote ronde waarvan je niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Elke dag kan alles veranderen. Dat werkt aanstekelijk en daar hou ik van."