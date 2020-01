Niet voor gevoelige kijkers: Embiid moet onder het mes door deze blessure

Het was niet bepaald een fraai plaatje afgelopen maandag: in de wedstrijd tegen Oklahoma City stapte Joel Embiid naar de kant met een vingerblessure. De ringvinger van zijn linkerhand stond volledig in de verkeerde richting. Uit onderzoek is gebleken dat de Kameroener een gescheurd ligament heeft. Een operatie moet soelaas brengen.

Voor de publiekslieveling van de 76ers is het de zoveelste tegenslag in zijn carrière. De center werd gedraft in 2014, maar maakte door allerhande blessures pas 2 jaar later zijn debuut in de NBA. Sindsdien heeft hij in het reguliere seizoen nooit meer dan 64 van de 82 wedstrijden gespeeld. Tot nog toe was hij dit seizoen goed voor 23,4 punten en 12,3 rebounds per match.

"Het is afwachten hoe lang hij out zal zijn", zegt zijn coach Brett Brown. "De situatie ziet er plots anders uit voor ons, maar ik bekijk dit als een opportuniteit. We gaan niet in een hoekje zitten huilen. Ik ben tevreden over mijn team en we zullen alles geven met wat we hebben."