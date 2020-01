Lidl blijft twee jaar langer partner van Deceuninck-Quick Step

Het gele logo van Lidl zal nog zeker tot eind 2021 te zien zijn op de uitrusting van Deceuninck-Quick Step. Vandaag werd de verlenging van het partnerschap aangekondigd op de persvoorstelling van het team in Calpe.

Teammanager is in de wolken met de nieuwe overeenkomst. "We zijn Lidl heel erg dankbaar. Ze helpen onze renners een gezonde levenstijl aan te houden om nog betere atleten te worden."

"We kennen allemaal het belang van verse voedingsproducten. Het is dan ook een enorm voordeel dat we overal winkels van Lidl ter beschikking hebben."