"Als ik zie dat Remco's kaarsje uit is, neem ik hem persoonlijk bij zijn kraag"

"Spook van het peloton"

"Ik hoop opnieuw een sterk collectief te zien, net als vorig seizoen. We waren vorig jaar een beetje het spook van het peloton, zo bleek toch uit de beelden uit de andere volgwagens. Iedereen had het over onze ploeg en we waren het doelwit. Ik hoop dat het zo blijft."

Van wie verwacht Lefevere veel in het klassieke voorjaar, nog altijd de belangrijkste periode van het seizoen voor het team? "Ik geloof nogal in Davide Ballerini. Bij Astana zat hij veel alleen in de finales. Hij is niet traag en heel sterk. Ik zie dat profiel ook bij Florian Sénéchal. Het zijn twee mannen waar je beter niet mee naar de finish rijdt."

"Ik hang af van mijn budget. Ik ben een boekhouder, als ik over mijn budget ga, dan moet ik zelf bijbetalen. Als jonge gepensioneerde ga ik dat niet doen. De renners die de ploeg hebben verlaten, hebben dat voor een reden gedaan. Als ik die probeer te vervangen door jongere mensen, is dat niet omdat ik van jongere mensen houd, maar wel omdat ik altijd geloof in de jongeren."

Is Deceuninck-Quick Step verzwakt uit de transferperiode gekomen? Met Elia Viviani, Philippe Gilbert en Enric Mas vertrokken drie grote namen. "Toch vind ik niet dat we verzwakt zijn. We zijn niet sterker geworden, maar zeker niet verzwakt", zegt Patrick Lefevere bij Sporza.

We waren vorig jaar een beetje het spook van het peloton. Iedereen had het over onze ploeg en we waren het doelwit. Ik hoop dat het zo blijft."

"Only God knows"

Remco Evenepoel debuteert in 2020 in de Giro d'Italia. Het wordt zijn eerste grote ronde. Wat mogen we van het supertalent verwachten? "Hij heeft veel ambities, maar ze moeten beheersbaar zijn", zegt Lefevere.

"Af en toe een lesje krijgen, zoals vorig jaar in de Ronde van Romandië, kan geen kwaad. Die tik deed hem vorig jaar veel deugd en hij besefte dat er ook andere renners in het peloton rijden. Iedereen staat altijd klaar om hem aan zijn doelen te herinneren als hij ze niet haalt. We gaan hem zo goed mogelijk proberen te helpen."

"Hij is nog altijd maar 19 jaar, daar moeten we hem helpen aan herinneren als het niet lukt. Hij stuurde veel Italiaanse vlagjes via WhatsApp. Ik heb geprobeerd om de boot zoveel mogelijk af te houden wat de Giro betreft, maar hij is zo sterk in zijn hoofd dat hij moeilijk van de wijs te brengen is."

"Als ik zie dat zijn kaarsje uit is, neem ik hem persoonlijk bij zijn kraag en haal ik hem uit de Giro. Naar de toekomst toe proberen we hem te omringen met jong talent. Kan hij ooit een grote ronde winnen? Only God knows."