Lampaert: "Alaphilippe zal in de Ronde meteen meedoen voor de zege"

Met Bert Van Lerberghe en Stijn Steels ondertekenden in het tussenseizoen twee trainingsmakkers van Lampaert een contract bij Deceuninck-Quick Step. Vier leden van het trainingsgroepje "De Melkerie" zijn nu lid van het team, want ook Tim Declercq is een trainingsmaat van Lampaert.

"Dat is een enorm fijn natuurlijk", zegt Lampaert. "Er is altijd veel ambiance en "leute" voor, tijdens en na de training. Het is een beetje een droom die uitkomt, voor ons allemaal, om te koersen bij de beste ploeg van de wereld. Het is echt geestig om hier met die jongens te zijn. Mauri Vansevenant (niet op stage wegens examens) komt er ook nog bij. Ja, dat is een tof "bendeke" om mee te koersen."