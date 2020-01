Salt Lake City, Sapporo en Barcelona lonken naar Winterspelen 2030

Salt Lake City was al eens gastheer voor de Winterspelen in 2002. Sapporo organiseerde het evenement in 1972. Barcelona, dat de Pyreneeën bij zijn (eventuele) kandidatuur betrekt, was reeds een keer het toneel van de Zomerspelen, in 1992. De Catalaanse hoofdstad kan de tweede stad worden die beide Spelen organiseert.

Peking ontvangt in 2022 de Winterspelen en was in 2008 organisator van de Zomerspelen. De volgende editie van de Winterspelen wordt in 2026 in Milaan/Cortina d'Ampezzo (Italië) gehouden.

Wanneer de organisator van de Winterspelen 2030 wordt aangeduid, is nog niet vastgelegd. In principe gebeurt dat minstens zeven jaar op voorhand.