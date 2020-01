Hardrockband Iron Maiden en voetbalclub West Ham brengen shirt uit

Iron Maiden-lid en -oprichter Steve Harris is al van kindsbeen af diehardfan van West Ham United. Het logo van de Londense voetbalclub staat op zijn basgitaar en nu kan hij ook in een officiële outfit optreden.

Sinds kort is er een Iron Maiden West Ham-shirt op de markt. Op de borst prijkt het logo van de band, op de rug is een basgitaar in het clublogo verwerkt en op de mouwen staat de titel van het Iron Maiden-nummer "Die with your boots on".

Fans kunnen het truitje bestellen op de website van de hardrockband en dat hebben ze massaal gedaan. In geen tijd was het shirt uitverkocht.