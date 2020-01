Evenepoel ziet "kinderdromen uitkomen": "Kicken dat ik bij kopmannen word afgeroepen"

"10 kilometer knallen"

Evenepoel debuteert op zijn 20e in een grote ronde. De Giro d'Italia wordt in mei zijn eerste grote rittenwedstrijd van drie weken. Daarnaast heeft de Sportman van het Jaar nog drie andere doelen: Luik-Bastenaken-Luik, de Olympische Spelen en de Ronde van Lombardije. Waar heeft hij het meest kans?

"Dat is moeilijk om te zeggen. Het zijn drie totaal verschillende periodes. Ik heb natuurlijk al bewezen dat ik in de tijdritten veel kans heb. Ik hoop daarin dan ook te scoren. Het parcours van de Spelen en het parcours van het WK liggen mij."

"De Giro wordt dan weer een ontdekkingsreis om te zien wat een grote ronde is. Ik wil vooral veel bijleren en in mij opnemen. We zien dan wel wat wel of niet kan en hoe mijn lichaam reageert. In de klassiekers heb ik ook al bewezen dat ik het aankan. Ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk aan de start te staan."

Droomt Evenepoel stiekem van het roze in Boedapest? "Ik ga gewoon 10 kilometer knallen. Meer niet. Hopelijk is dat rap genoeg. Luik-Bastenaken-Luik is het eerste doel. De Giro is anderhalve week later. Als je goed bent in Luik, ben je ook goed in de Giro. Ik train veel met de tijdritfiets en ook het parcours is in mijn voordeel met dat stukje bergop op het einde. We zien wel."