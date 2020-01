Elia Viviani combineert dit jaar Giro en Tour met Olympische Spelen

Cofidis heeft het (voorlopige) programma van Elia Viviani onthuld. De snelle Italiaan trapt zijn seizoen af in Australië, nadien volgen de Ronde van Oman, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

In België mikt Viviani op de Driedaagse Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Na Eschborn-Frankfurt rijdt de Cofidis-renner de Ronde van Italië, Zwitserland én Frankrijk.

Ook het pistewerk speelt dit jaar een grote rol voor Viviani. De Italiaan, die in 2016 in Rio in het omnium het goud veroverde, wil zijn kunstje graag overdoen op de Spelen van Tokio. Eind februari staat ook het WK baanwielrennen in Berlijn op zijn planning.