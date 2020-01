Cercle-voorzitter Schotte is not amused: "We hebben een lege doos"

"Wij weten van niks"

"Ik kan geen zinnig woord zeggen over het stadiondossier, want wij weten van niks", zei Cercle-voorzitter Schotte rond het middaguur in een eerste reactie. Hij keek naar de persconferentie van grote broer Club Brugge, maar is nog niet veel wijzer. "We hopen op een goede oplossing, maar we gaan uitleg moeten vragen", zegt Schotte.

"De burgemeester heeft enkel gezegd dat we grond gaan krijgen en dat we daar een stadion mogen op bouwen. Bij mijn weten is die grond aan de Blankenbergse Steenweg nog altijd landbouwgrond. Club Brugge heeft heel veel problemen gehad met die locatie. Zal het een verschil maken dat het Cercle zou zijn dat daar nu gaat spelen?"

"We kregen gisteravond om 22u een telefoontje dat het stadsbestuur een akkoord met Club Brugge had gevonden. Maar er is voor ons geen duidelijkheid. Er zou pas in juli een beslissing vallen in het dossier rond de Blankenbergse Steenweg. We weten dus nog niet eens of het wel een optie is om daar een stadion te bouwen."