De Croky Cup is hot: verdubbeling toeschouwers, 1,6 miljoen TV-kijkers

De kijkcijfers en toeschouwersaantallen van de Croky Cup kennen dit jaar een spectaculaire stijging. Vorig jaar zaten 600.000 mensen voor de buis om de kwartfinales van de Croky Cup te bekijken, dit seizoen zetten maar liefst 1,6 miljoen voetbalfans de tv aan.

Daarnaast trokken ook aanzienlijk meer fans naar het stadion. 40.000 supporters bezochten dit seizoen een kwartfinale van de Croky Cup. Vorig jaar waren dat nog slechts 20.000 fans.

"De samenwerking tussen Croky en de Pro League om de competitie aantrekkelijker te maken, werpt zijn vruchten af", lezen we in een persbericht. "De Croky Cup, waarvan de televisierechten een afzonderlijk pakket zijn in de lopende mediatender van de Pro League, bereikt zo steeds meer Belgische voetbalfans."

Nog vier ploegen maken dit seizoen kans op eindwinst in de Beker van België: Club Brugge en Zulte Waregem nemen het tegen elkaar op in de eerste halve finale, KV Kortrijk en Antwerp vechten voor het andere finaleticket.