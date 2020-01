"Kapitaalsverhoging bij Antwerp is geen extraatje, maar was gepland"

Het is niet de eerste keer dat Paul Gheysens extra centen in de club pompt. "Dat is ook logisch. Toen hij een kleine 5 jaar geleden de club kocht, had Antwerp heel veel schuld en was de club in feite dood. Als je dan weer wilt meespelen op het hoogste niveau, ook op vlak van infrastructuur en organisatie, dan kost dat geld", zegt Sven Jaecques.

"Maar het is niet zo dat die 5,6 miljoen euro een kerstcadeautje is voor de club. Het is iets wat ingepland was op basis van de cijfers die we draaien. Het is niet zo dat we nu iets extra's gaan doen."

"Het is wel een bevestiging van het feit dat Paul Gheysens op lange termijn voort wil met Antwerp en bereid is om te investeren in de infrastructuur, het sportieve en de algemene organisatie en de uitbouw van de club."

"Als hij niet op bepaalde momenten geld toesteekt, is het heel moeilijk om dat allemaal zo snel te doen zoals nu. Commercieel hebben we al een zeer mooie groei neergezet. De waarde van het merk Antwerp is enorm gegroeid en er is nog heel wat marge. De komende jaren zullen we nog meer inkomsten realiseren. The sky is the limit? Onze ambities zijn ongelimiteerd, maar wel realistisch."