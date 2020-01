Sven Nys: "BK-parcours is voor grote motoren en Van Aert en Aerts hebben die"

Na de verkenning van het BK-parcours was Sven Nys gisteren aangenaam verrast. "Het is een opeenvolging van techniek, explosiviteit en conditie. Het is een heel mooie omloop", vertelt Nys.

"Voor de verkenning was Laurens Sweeck mijn grote topfavoriet, omdat er momenteel niemand beter door het zand rijdt dan hij. Maar na de verkenning stel ik toch vast dat er heel veel stukken zijn die Eli Iserbyt met veel plezier zal gezien hebben."

Nys sluit ook Wout van Aert en Toon Aerts niet uit voor de zege. "Het wordt een conditioneel heel zware cross. Iets voor veldrijders met een grote motor. En dan kom je meteen bij Toon Aerts en Wout van Aert uit."



"Alleen is de vraag: zijn hun motoren op dit moment groot genoeg? Toon en Wout komen allebei uit een blessure. Dus is het afwachten."

"Ik hoop dat die fysieke belemmering een boost geeft aan Toon van "Wacht, ik zal mij niet laten doen, ik zal me van mijn beste kant laten zien ondanks die blessure." Hij start sowieso met minder druk. Ik verwacht een heel mooi BK."