Steeds meer jumpings verdwijnen: "Mensen zien graag paardensport, maar niet in hun achtertuin"

De paardensport was nog nooit zo populair in ons land, maar toch wordt het steeds moelijker om locaties te vinden om wedstrijden te organiseren. "Vooral in Oost- en West-Vlaanderen is de situatie schrijnend", klaagt Paardensport Vlaanderen.

De paardensport luidt de alarmbel. Er zijn alsmaar minder locaties waar er jumpings kunnen gehouden worden. Dat heeft vaak te maken met buurtbewoners die de vergunningen aanvechten. Binnen Paardensport Vlaanderen is er een actiegroep opgericht, die op zoek moet naar alternatieven. Dat zal enige creativiteit vergen. "De toestand is problematisch", zegt Glenn Maes, voorzitter van Paardensport Vlaanderen. "Veel mensen zien graag paardensport, maar niet in hun achtertuin." "Dat heeft te maken met mobiliteit, geluidsoverlast. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen is de situatie schrijnend. Onlangs zijn de wedstrijden in Meerdonk geschrapt, er vallen wedstrijden weg in Aalter. Het is tijd voor actie." De paardensport blijft maar groeien, maar het is blijkbaar moeilijk om – letterlijk - een plaats in het landschap op te eisen. Vaak zijn het accommodaties die gegroeid zijn uit stoeterijen of landbouwbedrijven, maar als men daar ook wedstrijden wil organiseren, moet het terrein ingekleurd zijn als recreatiezone.

"We moesten stoppen door klachten van buurtbewoners"

Eén van de slachtoffers is stoeterij De Breemeersen in het Oost-Vlaamse Lotenhulle. De Breemeersen organiseerde al jaren jumpings, zo’n 5 weekends per jaar, van november tot en met maart telkens 1 per maand. Maar nu is het afgelopen, vertelt uitbater Maarten Brondeel. "Jarenlang waren er geen problemen, maar toen kwamen er klachten van enkele inwoners van Lotenhulle over overlast (geluidshinder, mobiliteit, zware vrachtwagens). De zaak ging tot bij de Raad van State, die wel oren had naar de argumenten van de buurtbewoners." "Daarop heeft de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen de vergunning voor het organiseren van wedstrijden ingetrokken." De uitbaters hadden een nieuwe hal gebouwd, maar die zal nu nog enkel intern gebruikt worden voor de training van paarden.

"Ons complex barst uit zijn voegen, er moet accommodatie bijkomen"

Sentower Park in Oudsbergen in Limburg is, samen met Lier, het grootste hippische centrum van het land. Het bestaat uit een multifunctionele hal met 4 indoorpistes, een zittribune met 1.250 zitjes en een viptribune met 800 zitplaatsen. Er zijn ook feestzalen, een cafetaria, vergaderzalen, een ruitershop en een fitnesszaal. Rond de hal zijn er ook verschillende outdoorpistes, mobiele paardenstallen en een parking voor meer dan 100 vrachtwagens. En toch is Sentower Park te klein geworden. Er is onder andere nood aan permanente stallingen, aldus uitbater Laurens Meynaerts. "Wij voelen hier ook de groei van de paardensport. In 2020 zullen er hier 200 competitiedagen zijn in allerlei categorieën. Het complex barst uit zijn voegen. Er moet dus accommodatie bijkomen, maar daar moeten heel veel instanties hun zegje over doen."

Apart statuut zoals voor de golfsport?

De vergunningsaanvraag loopt. Een traag proces, en dus heeft Sentower zich gewapend. "Wij hebben een team van specialisten rond ons verzameld. Zo worden we geadviseerd door DLV, een adviesbureau voor uitbreidingsplannen. Maar ook op elk vlak hebben we specialisten onder de arm genomen: water, milieu, mobiliteit, emissies… Met een gestructureerd plan hopen we onze slaagkansen te verhogen." Maar dat is een luxe die veel kleine stoeterijen of landbouwbedrijven die ook wel eens een wedstrijd willen organiseren, zich niet kunnen permitteren. In de paardensport hopen ze op een apart ruimtelijk statuut als reddingsboei, naar analogie met de golfsport bijvoorbeeld.