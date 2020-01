Vandenbogaerde staat in kwartfinales WK darts in BDO-bond

In een bijzaaltje van de O2 Arena in Londen vindt momenteel het WK darts in de BDO-bond plaats. Een WK dat al jaren in de schaduw staat van het veel grotere WK in de PDC-bond.

Geen "dancing" Dimitri Van den Bergh of Kim Huybrechts dus op dit WK, maar wel Mario Vandenbogaerde. Een man met een opmerkelijk verhaal.

12 jaar jaar lang raakte de West-Vlaamse bouwvakker geen pijltjes aan. Maar een jaar geleden maakte hij zijn comeback. Vandenbogaerde schopte het in geen tijd tot reekshoofd op het WK in de BDO-bond.

In de 1/8e finales stond onze landgenoot vandaag oog in oog met de Nederlander Dennie Olde Kalter. Vandenbogaerde haalde het uiteindelijk met 4-1. Morgen strijdt hij voor een plek in de halve finales tegen de Engelsman David Evans.