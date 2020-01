Harry Kane moet onder het mes en is zeker tot april buiten strijd

Harry Kane liep zijn blessure op tegen Southampton. Het blijkt nu dat een pees in zijn linkerhamstring is afgescheurd. De medische staf van de Spurs hebben de aanvaller aangeraden om zich te laten opereren.

Volgens Tottenham heeft de operatie geen invloed op de duur van de revalidatie, al had de club het in eerste instantie wel maar over "een paar weken afwezigheid". Dat blijkt nu wellicht tot minstens begin april. Kane kan zich zo in de laatste weken van de competitie voorbereiden op het EK.