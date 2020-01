Oostende-voorzitter: "Buitenlandse overnemer is allerlaatste optie"

Volgens Dierckens zijn er 2 opties, waarvan die van een buitenlandse overnemer zonder lokale verankering de "allerlaatste optie" is. "Het liefst zou ik zelf aan boord blijven als mede-eigenaar en eventueel voorzitter en er samen met de nieuwe investeerder voor zorgen dat er een mooie reorganisatie komt in Oostende."

"Ik wist vooraf waar ik aan begon. KV Oostende had 3 miljoen euro nodig om de licentie te halen en ik heb hen gered. Ik wist toen ook dat ik in de loop van het jaar een oplossing op de lange termijn moest zoeken."

Frank Dierckens is bijna een jaar voorzitter van KV Oostende, maar de voorbije maanden verliepen allesbehalve over rozen. "Het was woelig, maar er is nooit paniek geweest", zegt Dierckens aan Sporza.

Over relletje met Coucke: "Spanning van de dag"

Frank Dierckens acht zichzelf niet verantwoordelijk voor de huidige precaire toestand waarin Oostende zich bevindt. "Die schulden en de zware lasten, met onder meer de huur van het stadion, heb ik zelf ook maar geërfd."

Volgens Dierckens heeft zijn voorganger Callant iets te ondoordacht of snel de boel overgenomen van Marc Coucke. "Ik weet niet waarom hij nu zegt dat hij er toch nog winst aan overgehouden heeft. Dat denk ik toch echt niet."

De relatie tussen Dierckens en Coucke raakte verzuurd door enkele straffe woorden over en weer in de marge van KV Oostende-Anderlecht. "Ik heb daar geen spijt van. Een deel kwam door de spanning van de dag. Ik denk dat mijn reactie niet gepast was, net als de zijne. Maar daar is niets van blijven hangen."

Desondanks heeft Dierckens Coucke sindsdien niet meer gezien of gesproken. "Wat in de media is verschenen over een verlaging van de huurprijs voor het stadion is dus niet aan de orde. Maar ik denk dat ik binnenkort nog wel contact zal hebben met Marc. We moeten sowieso nog met hem en de nieuwe investeerder om de tafel zitten om te zien wat we doen met het stadion."