Emilio Ferrera wordt de nieuwe trainer van amateurclub RFC Seraing

De 52-jarige Ferrera zat zonder ploeg sinds zijn vertrek bij Dudelange uit Luxemburg in september. Vandaag pikt hij de draad weer op bij Seraing, dat op de 6e plaats staat in 1e Amateur.

De ervaren trainer is niet aan zijn proefstuk toe in België. Ferrera trainde onder andere Club Brugge, Lokeren, Genk en OHL. "Nadat we de tijd hadden genomen om alle kandidaturen goed te bestuderen, kozen we voor een ervaren coach", schrijft Seraing op de website.

Ferrera neemt Marc Grosjean mee als assistent. Grosjean was speler van Seraing in de jaren 80. De twee werkten in het verleden al samen bij onder meer Dender. De eerste opdracht voor Ferrera wordt de wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen op 18 januari.