Bryan Heynen revalideert op stage: "Weer 100% zijn tegen voorbereiding"

Steun kan Heynen wel gebruiken: "Het is niet simpel. Twee jaar geleden heb ik dit ook voorgehad, maar ik ben goed opgevangen door iedereen rondom mij. Dat het de tweede keer is, maakt het niet makkelijker. Maar ik weet waar ik voorsta. Ik moet nu gewoon hard werken en met mezelf bezig zijn. En dan komt het wel weer goed."

5,5 week na zijn operatie vertelt Heynen - met de krukken in aanslag - waarom hij van de partij is: "Dit is de beste plaats om te revalideren. En het is voor mij ook goed om bij de groep te blijven. Ik krijg van mijn ploegmaats steun en andersom. Ik kan hier ook hard werken in het zonnetje."

"Weer 100 procent zijn tegen voorbereiding"

Hoe loopt het met de revalidatie? "Momenteel reageert mijn knie goed op de dingen die ik doe. We doen vooral oefeningen om alles rondom mijn knie te activeren en weer wat stabiliteit te krijgen. Het is ook belangrijk van niet te veel te doen. Ik mocht 5 weken bijna geen steun zetten op mijn knie, waardoor ik wel wat spiermassa ben verloren."

Hoe lang zal de totale revalidatie duren? "Dat is moeilijk in te schatten en hangt af van speler tot speler. Vorige keer was het goed dat ik in de voorbereiding weer kon starten. Het ideale scenario is dat dat nu ook weer het geval zal zijn. Ik hoop dat ik bij de voorbereiding weer 100 procent ben. Maar we bekijken dat van dag tot dag."

Heynen blesseerde zich in de eerste match onder de nieuwe coach Hannes Wolf. "Dat was voor mij jammer en voor de ploeg misschien ook. Ik voelde me goed in de rol die ik had gekregen van de trainer."