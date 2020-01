Belgische roeiers gaan als Belgian Sharks naar Olympische Spelen

Bekijk het promofilmpje van de Belgian Sharks richting Tokio

Na 16 jaar zal er op de Spelen nog eens een lichte dubbeltwee België vertegenwoordigen op het olympische toneel. Op de Spelen van 2004 waren dat de 2 Bruggelingen Justin Gevaert en Wouter Van der Fraenen. Nu zit er met Van Zandweghe weer een Bruggeling in de boot, aangevuld met zijn Gentse collega Brys.

De olympische kwalificatie was dé gelegenheid voor de Vlaamse Roeiliga om de roeiers én de sport in de schijnwerpers te plaatsen, luidt het in een persbericht. De hele roeiwereld mocht suggesties doen voor een flitsende naam. Na stemming kwam Belgian Sharks (Belgische Haaien, red) uit de bus.

Studenten Grafische en Digitale Media van de Arteveldehogeschool ontwierpen een mooi bijhorend logo. En in samenwerking met Stad Brugge en Stad Gent werd een promotiefilmpje uitgewerkt waarin alle aspecten van het topsport roeien aan bod komen, alsook de naam en het logo.

De Belgian Sharks bereiden zich verder voor op de 32e Olympische Zomerspelen én op het aankomende seizoen waarin België zal proberen om nog een boot richting Tokio te kwalificeren. Het is uitkijken naar de European Olympic Qualification Regatta in Varese (Ita) eind april en naar de Final Olympic Qualification Regatta in Luzern (Zwi) half mei.