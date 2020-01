Ajax-speler verlaat trainingskamp in Qatar door politieke spanningen in Midden-Oosten

"Sergiño Dest heeft gevraagd of hij het trainingskamp van Ajax in Qatar mocht verlaten", laat Ajax weten. "Hij voelde zich niet comfortabel. Ajax begrijpt zijn verzoek en heeft er gehoor aan gegeven. De rechtsback sluit in Amsterdam aan bij Jong Ajax."

De voorbije dagen is het bijzonder onrustig in het Midden-Oosten. Vooral de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen erg hoog op.

Ajax speelt op stage in Doha twee oefenduels tegen Belgische teams. Donderdag staat het treffen met Eupen op de planning, zaterdag volgt de partij tegen Club Brugge.