Een Belgisch 3x3-team in Tokio? "Reële kans, maar niet genoeg fondsen"

Vooral op financieel vlak knelt het schoentje. "In andere landen liggen de budgetten voor de voorbereiding rond de 150.000 euro. Bij ons zal dat ongeveer gedeeld door 50 zijn. Wij hebben niet de financiële mogelijkheden om voorbereidingstoernooien te spelen, terwijl we dat eigenlijk wel nodig hebben om ons te kunnen meten met de wereldtop."

"De concurrentie in het 3x3-basketbal is groot, want er mogen maar 8 ploegen naar de Olympische Spelen", vertelt Celis aan Sporza. "Andere landen staan qua professionalisering verder dan wij. Wij proberen dat met Team Antwerp zelf op te lossen door onze eigen trainingen te organiseren."

De Belgische 3x3-ploeg is hoofdzakelijk samengesteld uit spelers van Team Antwerp, het hoogst gerangschikte Belgische team op de wereldranglijst. Bezieler van het olympische project is ex-prof Nick Celis, nu aan de slag bij tweedeklasser Oxaco Boechout.

"Geen fondsen om vluchten te betalen"

Over twee maanden trekken de Belgen naar India voor het olympische kwalificatietoernooi. "We proberen een zo goed mogelijke voorbereiding op India te regelen. We hebben al een crowdfunding georganiseerd en een VZW opgericht. Daarmee proberen we hier en daar wat sponsors binnen te halen, zodat we meer en meer alles zelf kunnen bekostigen", zegt Celis.

"Als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi is er een soort professionele competitie in Rusland waar al onze concurrenten ook aanwezig zijn. Omdat wij goed gespeeld hebben, kregen we daarvoor een wildcard. We hoeven alleen de vluchten te betalen, maar bij de bond hebben ze niet genoeg fondsen om dat te bekostigen."

"Als we echt alles op alles zouden zetten, hebben we zeker een kans om naar Tokio te gaan. Het zou toch heel mooi zijn om naast de Belgian Cats ook een 3x3-ploeg op de Spelen te hebben? Veel van die ploegen die daar staan, hebben we al verslagen. Het zou helemaal fantastich zijn als we op de flow van een olympische kwalificatie naar het EK kunnen gaan, want dat wordt dit jaar in Antwerpen gespeeld."