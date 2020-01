VIDEO: Boze Tsitsipas slaat vader met zijn racket: "Huisarrest"

Na het verlies van de eerste tiebreak wist Tsitsipas met zijn frustraties even geen blijf en sloeg hij 2 keer woedend met zijn racket richting bank en vader. Die laatste dook weg, maar werd toch geraakt. Apostolos ging daarop in shock op de tribune zitten bij de rest van het Griekse team.

Tsitsipas, de nummer 6 van de wereld, is met Griekenland aan de slag op de ATP Cup in Australië. Gisteren verloor hij na een thriller van de lokale bad boy Nick Kyrgios na 3 tiebreaks: 7-6 (9/7), 6-7 (3/7), 7-6 (7/5).

"Het was een ongelukje. Ik verloor jammer genoeg de controle over mezelf"

Op de persconferentie achteraf kwam de Griek nog even terug op het incident: "Het was een ongelukje. Het was zeker niet mijn bedoeling en ik zette het meteen erna ook uit mijn hoofd. Zoiets gebeurt. Ik raakte jammer genoeg even de controle kwijt." Waarna hij met een kwinkslag besloot: "Misschien moet ik nu 3 dagen op mijn kamer blijven, huisarrest van mijn vader."



Kyrgios, zeker ook geen doetje wat uitbarstingen op het terrein betreft, snelde Tsitsipas te hulp: "Ik zag het niet gebeuren, maar ik deed ook wel al mijn deel van domme dingen in de heat of the moment. Het was zeker een ongeluk." Australië won het duel met Griekenland met 3-0 en staat aan de leiding in de groep.