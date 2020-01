Toon Aerts: "Ik denk dat ik een beetje in hetzelfde schuitje zit als Van Aert"

Aerts: "Heb vooral last van mijn rug"

Het is ondertussen al 2 weken geleden dat Toon Aerts nog eens in een veldrit te bewonderen was.

De Belgische kampioen kwam in Namen zwaar ten val en eindigde daar 2e met 2 gebroken en 2 gekneusde ribben. In Zolder verscheen Aerts 4 dagen later nog aan de start, zijn 14e plek in die WB-cross is voorlopig zijn laatste wapenfeit.

Maar hoe gaat het nu met die ribben? "Iedereen stelt me die vraag", zegt Aerts. "Het gaat best de goede kant op. Ik heb het meest last van mijn rug, omdat mijn rugspieren heel veel moeten opvangen."

"Mijn ribben voel ik enkel als ik een verkeerde beweging maak op de plaats waar die breuk is. Bij het springen over de balken heb ik wel nog pijn. Maar ik zal ermee kunnen koersen, denk ik."

Zal Aerts een rol van betekenis kunnen spelen op het BK? "Dat is de grote vraag die ik mezelf ook stel. Ik was heel goed in conditie toen ik viel in Namen. Ik hoop dat ik die conditie nog altijd heb. Maar logischerwijze zal ik enkele procentjes minder in vorm zijn."

"Of ik goed genoeg ben voor het podium of de titel, kan ik niet inschatten. Ik ben in elk geval goed genoeg om te koersen. Misschien is het BK dan een wedstrijd die geldt als opbouw richting de crossen die me nog resten dit seizoen."