Thomas Pieters over 2019 en 2020: "Beter putten is de focus voor 2020"

Deze week trekt de European Tour golf zich weer op gang met een toernooi in Zuid-Afrika. Thomas Detry is van de partij, maar Thomas Pieters komt pas volgende week voor het eerst in actie in 2020 in Abu Dhabi. Op zijn eigen website blikt hij terug op 2019.

“Mijn toernooizege in Praag was natuurlijk een hoogtepunt, maar voor mij persoonlijk was finale in Dubai nog beter. Het gaf me veel plezier om mee te doen met de besten ter wereld en in de top 10 te eindigen (Pieters werd 6e). Bovendien waren mijn oude vrienden van de Ryder Cup, zoals Rory McIlroy er en ik speelde goed. Het voelde fantastisch.”

"Mijn dieptepunt was dan weer de Irish Open. Dat was een ramp. Ik begon met 5 bogeys. Niets lukte, ik voelde me incompetent en ik kon er niets aan doen. Dat is het ergste voor een professionele golfer. Ik was de weg kwijt", bekent Pieters.

"Slecht geput? Verschrikkelijk! Ik hebhet slechte gevoel weggelopen: van de golfclub naar het hotel. Daarna hebben we alles besproken en zijn we aan de slag gegaan. Sindsdien heb ik geen cut meer gemist."