Sven Nys over ontslag Kris Wouters: "Het klikte al een tijdje niet meer"

Kris Wouters was al jarenlang ploegleider bij Telenet Baloise Lions. Maar enkele dagen voor het BK scheiden de wegen van beide partijen.

"Ik weet natuurlijk ook dat je geen stresssituatie moet veroorzaken enkele dagen voor een kampioenschap", lichtte teammanager Sven Nys de beslissing vandaag toe. "Ideaal is dat niet, maar de meeste renners wisten wel al langer dat deze beslissing er zat aan te komen."

"Het klikte al een tijdje niet meer. Kort samengevat liepen de visies uit elkaar. Maar natuurlijk is het nooit aangenaam om iemand te ontslaan. Het is het minst leuke aan mijn job."

"Ik heb er nachten over wakker gelegen. Maar we willen een andere manier van werken. Dat is niet alleen mijn beslissing. In de groep was een gevoel dat het niet meer lukte samen met Kris. Dan is het beter dat je uit elkaar gaat."

Waarom heeft Nys niet tot het einde van het seizoen gewacht om Wouters te ontslaan? "Dat was een optie. Maar ik dacht ook aan de toekomst van Kris. Er zijn ploegen met een vraag naar ploegleiders, denk maar aan Wanty."

"Ik weet niet of er al gesprekken lopen. Maar als ik dan nog een maand gewacht had met dat ontslag, is die kans misschien ook verkeken voor hem en heb ik misschien spijt dat ik de beslissing niet eerder genomen heb."

Wouters wordt niet vervangen in de ploeg. Eric Braes, die tot op heden tweede ploegleider was, neemt zijn taken over. Er wordt ook niet gezocht naar een nieuwe ploegleider.