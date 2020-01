Solskjær na bekerverlies tegen City: "Slechtste spel van seizoen"

Titelverdediger City begon zonder echte spits aan de partij op Old Trafford, maar toch overklasten de bezoekers de rivaal. Ze maakten hun 3 doelpunten tussen de 18e en de 40e minuut.

De prestatie van zijn team liet Solskjær nadenken over de mentale sterkte van zijn ploeg. Hij spoort zijn spelers aan om zich snel weer op te peppen wanneer het tegenzit."Vanaf hun eerste goal tot de rust was het slechtste dat we dit seizoen gespeeld hebben. We konden er niet mee om. We lieten hen spelen, onze hoofden hingen naar beneden, we maakten beslissingen die we niet zouden maken. Ik moest bij de rust ingrijpen."

Solskjær toonde een beetje begrip: "Het is een natuurlijke reactie dat je je hoofd laat hangen, als je voelt dat je niet presteert. Maar daar moeten we sneller uit... Het mag niet afhangen van mijn intrede bij de rust."

"We hebben een jong team. Ik zei dat al vaker, maar dat zal niet veranderen tussen 2 persconferenties. Dit jonge team is aan het leren. Deze ervaringen moeten blijven plakken."

De Noorse coach bracht bij de rust Matic voor Lingard, zodat er wat grip kwam op het middenveld. Zo kon United toch wat in de match komen. De goal van Rashford hield nog een beetje de kansen gaaf voor de return later deze maand. "Onze 2e helft was een goed antwoord, maar het blijft een steile berg. Maar de 2e helft geeft me toch iets om in te geloven, want die was goed."