Officieel: Bjarne Riis keert terug als manager van Campenaerts' team

Bjarne Riis is een veelbesproken figuur in het peloton. Hij won de Tour van 1996, maar bekende in 2007 dat hij dat op doping deed. Hij was lange tijd persona non grata in het wielermilieu, maar begon in 2016 met het wielerbedrijfje Virtu Cycling weer onderaan de ladder.

De ambitie om ook weer op het hoogste niveau actief te zijn maakt hij vandaag dus waar. Samen met medeaandeelhouders Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen neemt Virty Cycling een minderheidsaandeel in het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling, de nieuwe naam van Team Dimension Data.

De twee partners delen de visie van een continue ontwikkeling van het team én de nadruk op het belang van fietsen om het leven van mensen te veranderen. De twee dragen duurzaamheid en toekomstige successen hoog in het vaandel.