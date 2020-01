Politie 24/7: unieke blik achter de schermen van een gespannen Antwerpse derby

Voor de match: beetje provoceren, maar alles waait over

Jarenlang konden Antwerp en Beerschot elkaar vermijden op het voetbalveld, maar in 2018 was het na 15 jaar toch weer zover. De politie trok dan ook alle registers open om de risicowedstrijd in goeie banen te leiden.

Het onthaal van de Beerschot-fans door de Antwerp-aanhang was zoals verwacht vurig. In het stadion kan de speciale Sierra-eenheid, politiemannen in burger, voorlopig nog alle brandjes blussen.