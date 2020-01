Red Dragons wat nu? "100% zeker dat we jong talent hebben"

De olympische droom van Sam Deroo en co is stukgeslagen. In Berlijn bleek opnieuw dat de Red Dragons tekortschieten op het allerhoogste niveau.Hoe moet het nu voort? Volleybalman Marc Willems probeert in de toekomst te kijken, samen met afscheidnemend bondscoach Dominique Baeyens.

Deze olympiade leek het te moet gebeuren voor de Red Dragons. Op het EK 2017 (onder leiding van Vital Heynen) miste de ploeg op het nippertje de bronzen medaille. "We zijn gelanceerd”, dacht men toen. Het daaropvolgende jaar werd er behoorlijk gepresteerd op het WK (onder leiding van Andrea Anastasi). Maar deze zomer was desastreus. Een zwakke European Nations League, kansloos op het eerste olympische kwalificatietoernooi in Rotterdam (met duidelijk verlies tegen de VS en Nederland), een te vroege uitschakeling op het EK en nu het definitieve einde van de olympische droom na 3-0-verlies tegen Slovenië en Duitsland. Met pijn in het hart moeten we besluiten dat déze groep nooit de Olympische Spelen zal halen (Tokio 2020 was dé kans). Sommige vaste pionnen, zoals Simon Van de Voorde, hebben inmiddels afgehaakt als international. Voor anderen tikt de (leeftijds)klok. Er is, zoals Sam Deroo het zei, dringend nood aan vers bloed. Hoe moet het nu verder met de Red Dragons? "Dat is een belangrijk vraag die iedereen binnen de federatie én ook de spelers zichzelf moeten stellen. Laat ons, eenmaal de emoties weg zijn, samen met de spelers alles rustig evalueren,” stelt Dominique Baeyens. "Willen spelers zich op langere termijn engageren? Dat is nu wellicht belangrijker dan de vraag wie de nieuwe coach moet worden."

Baeyens: "Ik ben 100% zeker dat we talent hebben"

Aanvoerder Sam Deroo deed na de nederlaag tegen Duitsland al een oproep: "Er is absoluut nood aan nieuw talent voor de nationale ploeg.” Baeyens is het daar volmondig mee eens. Maar heeft België wel jong volleybaltalent? Afgaande op de resultaten van internationale jeugdtornooien zijn we geneigd ‘ja’ te antwoorden op deze vraag. Zo behaalde de nieuwe lichting in 2018 brons op het EK U20. Jonge spelers als Lou Kindt, Simon Peeters, Wout D’Heer, Seppe Van Hoyweghen, Matthijs Desmet, Tim Verstraete en enkele anderen hebben de fysieke mogelijkheden om het te maken. “Ik ben er 100% zeker van dat we talent hebben,” zegt Baeyens. "Maar de stap naar Europees niveau zet je niet in 1-2-3. Ik herinner me de jonge Sam Deroo nog die uit de Topsportschool kwam, dat was niet dezelfde als nu, daar is een groeiproces voor nodig. Maar we moeten dat proces van nationaal naar internationaal niveau proberen te versnellen.”

Trainen bij Belgische topclub, maar wel op de bank zitten

Laat nu net daar het schoentje knellen… Sommige talenten worden opgepikt door een Belgische topclub, trainen er op professioneel niveau, maar hebben weinig speelminuten tijdens wedstrijden. Anderen spelen bij een iets ‘mindere’ club waar ze vaak wel in de basis staan, maar hebben geen professioneel trainingstraject. "Dat is een dilemma waarvoor ook ik geen oplossing ken,” zegt Baeyens. “Deze patstelling bestaat al jaren en we moeten hiervoor toch een oplossing proberen zoeken." "Zo is het de bedoeling om na deze campagne met alle clubs contact op te nemen om de fysieke ondersteuning van jonge talenten met hen te bespreken. Wij hebben als federatie niks op te leggen maar willen wel graag in gesprek gaan met de trainers van alle clubs." “Deze groep Red Dragons is gemiddeld niet zo oud,” zegt Dominique Baeyens. "Verschillende spelers kunnen zeker nog doorgaan tot Parijs 2024. Een drastische verjonging is niet echt nodig, maar druppelsgewijs moet er wel jong talent bijkomen.” Alles overboord gooien en met een compleet nieuwe lichting starten zou ook sportieve zelfmoord betekenen. België dreigt dan in een eerste fase vele interlands te verliezen en door het nieuwe FIVB-systeem zou België dan razendsnel naar de onderste regionen van de wereldranglijst tuimelen. Het WK halen wordt dan meteen onmogelijk.

Baeyens: "Het was mijn laatste wedstrijd als bondscoach"