Lazio moet boete van 20.000 euro betalen na racisme richting Balotelli

In de eerste helft had de scheidsrechter na klachten van Brescia-spits Mario Balotelli over spreekkoren de voetbalmatch even stilgelegd, zodat de stadionomroeper kon aanmanen tot kalmte. Net daarvoor hadden enkele Lazio-fans zich schuldig gemaakt aan racistische kreten aan het adres van 'Super Mario'.

Lazio distantieerde zich nadien. "Lazio veroordeelt dergelijke wangedrag nogmaals en zal iedereen die het imago van onze voetbalclub en -ploeg schaadt, vervolgen", klonk het zondag. Maar de Italiaanse club moet toch een boete van 20.000 euro betalen.