Sweeck: "Verwacht dat we met 2 renners van onze ploeg op BK-podium staan"

Sweeck: "In het zand kan je het BK verliezen"

Vooral het zand speelt in het voordeel van Sweeck. "In het zand zal je misschien niet kunnen wegrijden, maar kan je wel de wedstrijd verliezen door fouten te maken", verwacht Sweeck.

"Ik geloof in mezelf en voel me goed. Als ik dat zondag ook kan zeggen, dan zie ik mezelf wel een goede wedstrijd rijden."

"Blijkbaar noemen sommigen me de topfavoriet voor zondag" , zegt Sweeck in een telefoongesprek met Sporza. "Ik lig daar alvast niet wakker van. Ik moet dit seizoen dan toch al ergens indruk gemaakt hebben."

"Eli kan van onze ploeg de beste uitslagen voorleggen"

Dit seizoen is er al wat te doen geweest over de ploegtactiek van Pauwels Sauzen-Bingoal. Hoe zit dat voor zondag?

"We hebben daar met de ploeg al over gesproken", zegt Sweeck. "Ik denk dat Eli (Iserbyt) de beste uitslagen kan voorleggen dit seizoen. Ik kan de ploeg volgen dat Iserbyt daarom onze grootste favoriet is."

"Het is vooral de bedoeling dat iemand van onze ploeg Belgisch kampioen wordt. Ik verwacht dat er 2 mannen van onze ploeg op het BK-podium zullen staan."

9 jaar geleden werd Sweeck bij de junioren Belgisch kampioen in Antwerpen. “Ik pak dat zeker mee naar zondag. Ik heb die wedstrijd onlangs nog eens herbekeken", bekent Sweeck.

"Een Belgische titel bij de profs mag zeker ook eens. Het is niet zo dat ik geen kansen meer zal krijgen, ik hoop dat ik nog zo’n 10 keer zal meedoen aan het BK. Maar de kans om Belgisch kampioen te worden zondag is groter dan die in het verleden al is geweest."