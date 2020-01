Ivan De Witte: “Zelfs bij 20 miljoen is transfer van David in januari niet aan de orde”

"Het is mijn persoonlijke ambitie om de tweede plaats te veroveren"

“We zijn er het voorbije jaar in geslaagd om een heel competitieve ploeg te bouwen”, zegt Ivan De Witte op de stage in Spanje. “Op het einde van vorige zomer gaf ik de ploeg 7 op 10, nu zou ik er 8 op 10 van maken."

"Laat ons zeggen dat er nog 20% ruimte voor verbetering is. In dat verband blijven we ook investeren in de kern. Met de komst van Eric Smith en Suleyman Marreh dekken we ons in tegen blessures en schorsingen. We hebben dan ook al heel veel wedstrijden moeten spelen, misschien wel het grootste aantal van alle clubs.”

“We willen ons dus wapenen voor wat nog moet komen en tegelijk onderstreept het ook onze ambities voor het vervolg van de competitie. Dat we nog vol meedoen voor de titel, zal ik niet beweren. Club Brugge is de favoriet en heeft ook de beste ploeg. Dat betekent niet dat we het snel zullen opgeven en bij mezelf leeft toch de ambitie om die tweede plaats te pakken.”

In februari neemt AA Gent het in de Europa League op tegen AS Roma. “Het wordt een moeilijke klus om Roma uit te schakelen. Maar drie jaar geleden gaf ook niemand ons een kans om Tottenham uit te schakelen. Het kan dus altijd.”