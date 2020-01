Bart Swings: "Wil op EK vertrouwen tanken met oog op WK"

"Ik wil goeie ritten neerzetten en stabiele wedstrijden rijden om de 1.500m en de 5.000m. Dat is belangrijk om vertrouwen te tanken, zodat ik de laatste maand richting WK met een goed gevoel kan inzetten."

Op de WB's deed Swings het goed in de massastarts, maar de afstanden konden beter. "Dat klopt. In Heerenveen wil ik dan ook tonen dat ik beter kan. Ik heb veel getraind, want het WK over een maand is mijn grote hoofddoel. Toch zou het mooi zijn als ik op het EK ook al iets kan laten zien."

Na een stevige trainingsperiode zakt Bart Swings deze week met een goed gevoel af naar het noorden van Nederland. "Het was een lang voorseizoen, met veel wereldbekermanches en veel reizen. De afgelopen weken heb ik mijn trainingsarbeid wat kunnen opkrikken en dat deed deugd", vertelt Swings aan Sporza.

"Mik op het podium in de massastart"

Wat schortte er dan in de beginfase van het seizoen? "Vooral technisch liep het niet zo goed. Op de 1.500m zag je duidelijk dat mijn topsnelheid nog niet zo heel goed was. Normaal ben ik technisch sterk in de bochten, maar nu was ik daar de juiste punten wat verloren. Daar heb ik de afgelopen weken goed aan gewerkt", klinkt het.

"Hopelijk kan ik nu tonen dat mijn snelheid weer beter is. Dat pak ik dan ook mee naar de massastart, mijn belangrijkste nummer. In de massastart is die hoge topsnelheid heel belangrijk."

"Fysiek zit het wel goed, dat heb ik in het eerste deel van het seizoen laten zien. Dat voel ik ook op trainingen en blijkt ook uit de testresultaten. Die fysieke kracht is de basis om goed te kunnen schaatsen. Als ik die fysiek kan combineren met een goeie techniek dan zal het allemaal goed in elkaar vallen. Daar ben ik van overtuigd."

"Zondag mik ik op het podium in de massastart. Daar hoor ik ook thuis. Het is een EK, dus de Koreanen zijn er niet bij. Op een massastart kan er wel heel veel gebeuren. Daarnaast wil ik een stabiele 1.500m en 5.000m rijden. Dat kan me helpen richting WK."