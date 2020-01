Ann Wauters bevestigt afscheid na Spelen: "Was altijd de bedoeling"

De voorbije jaren kampte Wauters met herhaald knieleed, alleen de olympische droom hield haar nog op het veld. "Het is dan ook een heel groot doel. De Spelen als team halen zou uniek zijn. We hebben als team al wat succes gehad, naast ook wat ontgoocheling. Ik voel dat we klaar zijn om die droom waar te maken."

Wauters vindt het wel amusant dat de media hierover vandaag berichten. "Ik had het niet verwacht. Ik ben natuurlijk zelf al een tijdje met mijn afscheid bezig. Elke sporter wil toch zo'n beetje zijn eigen einde kunnen schrijven. Dat probeer ik nu ook te doen. Met een blessure eindigen is nooit leuk."

StuBru belde Wauters vanochtend. Het was nog niet officieel, maar in 2020 zal ze dus stoppen. "We gaan eerst nog heel hard werken om onze olympische droom te halen. Maar dan is het écht genoeg geweest", vertelde de krijger van alle oorlogen - op de Spelen na. "Dat zou voor mij een ideaal eindpunt zijn."

"Nog niet stilgestaan bij slechte afloop"

De Belgian Cats moeten zich volgende maand in Oostende kwalificeren voor Tokio. Wat als ze daar niet in slagen? Is het dan ook vroeger gedaan voor Wauters? "Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Ik ben nu zo gefocust op dat preolympisch toernooi, dat ik niet nadenk over een slechte afloop."

"Het zal niet makkelijk worden. Het worden 3 waanzinnig moeilijke wedstrijden. Maar we zullen er voor strijden en het zal ons lukken."

Wauters' palmares is indrukwekkend: 12 titels in 6 landen, 10 bekers in 3 landen, 4 EuroLeagues, brons op het EK, WNBA All Star en 5 keer Speelster van Europa,... Wat steekt er voor haar bovenuit? "Dat is moeilijk te beantwoorden, want alles heeft iets speciaals. Als ik toch 1 ding moet kiezen, is het de EuroLeague met Valencia, omdat dat het jaar was van mijn comeback na mijn zwangerschap (2012, red). Als mama speelde ik toen weer op het hoogste niveau."

"Een tweede moment is dan toch ook wel dat brons met de Belgian Cats. Het klinkt cliché: met de nationale ploeg resultaat halen is geweldig. Het gebeurde een beetje uit het niets en ook de enthousiaste manier waarop was heel speciaal."