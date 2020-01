Ajax is (net als Club) op stage in Qatar: "Daar is in Nederland veel commotie over"

Ajax brengt net als PSV, Club Brugge en Eupen zijn winterstage door in Qatar, een land dat graag een loopje neemt met de mensenrechten. Terwijl dat bij ons geruisloos passeert, is daar in Nederland veel over te doen.

"Ajax wordt (in tegenstelling tot PSV) betaald om een stage te doen in Qatar. De ploeg is hier op uitnodiging en test er onder meer de WK-stadions. Daar is veel commotie over", vertelt AD-sportjournalist Sjoerd Mossou in De wereld vandaag op Radio 1.

"Volgens de critici laat Ajax zich gebruiken voor de propaganda van het land. Ajax gaat op een commercieel gesponsorde trip naar een land met een dubieus regime."

"Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt dat Ajax geen politieke partij is en hij verwees daarbij ook naar Shell, een bedrijf dat veel geld verdient in die contreien."

"Maar wat mij betreft is een voetbalclub meer dan een bedrijf. Een voetbalclub kan rekenen op een grote loyaliteit van de fans, die zich identificeren met het imago van hun club. Ik vind dus dat een voetbalclub zich heel bewust moet zijn van wat het doet en van de keuzes die het maakt."