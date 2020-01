Aanvaller van Kvitova krijgt 3 jaar cel bij: straf wordt 11 jaar

In maart van 2019 viel het verdict van 8 jaar bij een eerste uitspraak. "We hebben de kwalificatie van het vergrijp veranderd: van slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden tot inbraak met verzwarende omstandigheden. Met een langere celstraf tot gevolg", verklaarde een woordvoerder van de rechtbank van Olomouc, in het oosten van Tsjechië.

De 29-jarige tennisster, die in 2011 en 2014 Wimbledon won, raakte ernstig gewond aan haar linkerhand (haar dominante hand), toen het tot een gevecht kwam met een inbreker bij haar thuis in Prostejov. De man gaf zich uit voor een verwarmingsinstallateur.

De dokters vreesden dat Kvitova haar carrière zou moeten beëindigen, maar na een lange revalidatie kwam ze weer op het hoogste niveau terug. Als nummer 7 van de wereld speelt Kvitova momenteel mee in Brisbane, waar ze zich voorbereidt op de Australian Open. In Melbourne was ze vorig jaar finaliste.