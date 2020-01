Dennis over eetstoornis: "Ik zou een pintje drinken en de volgende dag niks eten"

Tijdens de winter verkaste Rohan Dennis van Bahrain-Merida naar Ineos. Bij de Britse sterrenploeg geeft de Australiër zijn droom om ooit ronderenner te worden op.

"Vorig jaar dacht ik dat ik fysiek wel in staat was om uit te groeien tot een renner voor de grote rondes. Maar ik wist niet of ik die andere opofferingen kon doen", vertelt Dennis aan de Australische krant Adelaide Advertiser.

"Als ik een pintje zou drinken, zou ik me schuldig voelen en dag erna niks eten. Maar daardoor zou ik niet goed kunnen trainen. Ik stond vorig jaar op de rand van een eetstoornis."



Net voor het WK tijdrijden zag Dennis zijn gewicht zakken van 71 tot 68 kilogram. "Maar dat was door de stress. Ik keek in de spiegel en zei tegen mezelf: "Je bent te mager." Ik at toen elke avond 100 à 300 gram chocolade. Uiteindelijk moest ik creatine en weipoeder nemen om weer op mijn tijdritgewicht te komen."

Ooit op het podium van een grote ronde staan hoeft niet meer voor Rohan Dennis. "Het is niet het waard om een eetstoornis te hebben. Ik voel me er goed bij dat ik al in iets de beste van de wereld ben, namelijk in het tijdrijden."