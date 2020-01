Ex-kampioenen: "Antwerpen wordt een van spannendste BK's"

"Ik verwacht een van de spannendste kampioenschappen, heel onvoorspelbaar", zegt Bart Wellens, Belgisch kampioen in 2004 en 2007. "Er zijn nog nooit zoveel favorieten geweest. Hopelijk krijgen we een spannende cross."

"Het BK is vaak een open strijd", weet Paul Herygers, de primus op de BK's van 1993 en 1997. "Het wordt genieten in Antwerpen. Ik verwacht een spannende strijd. Het BK wordt dé koers."

Erwin Vervecken, Belgisch kampioen in 1996, ziet geen uitgesproken favoriet. "Bij de vrouwen wel, met Sanne Cant, maar bij de mannen is het koffiedik kijken. Ik kan echt niet zeggen wie er gaat winnen. Het BK bij de mannen wordt echt een wedstrijd om naar uit te kijken."

Tweevoudig Belgisch kampioen Mario De Clercq heeft als ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal 3 kanshebbers in zijn team. "Het BK leeft toch al een tweetal weken. Er is wel wat zenuwachtigheid, want iedereen droomt ervan om toch eens een keer Belgisch kampioen te worden. Het zal een open BK worden", denkt De Clercq.