Team Emirates hoopt op nieuwe sprintzege Philipsen in Tour Down Under

Jasper Philipsen is de sprinter voor UAE Team Emirates voor de Tour Down Under. Vorig jaar boekte de Belg er zijn eerste WorldTourzege in de vijfde etappe. Caleb Ewan klopte Philipsen op de streep, maar werd bestraft wegens onregelmatig sprinten.



Jasper Philipsen is blij met de beslissing van de ploeg. "Ik kijk ernaar uit om het seizoen vroeg te beginnen in Australië. Vorig jaar gingen we in de Tour Down Under heel goed van start met een zege. We hopen daar dit jaar op voort te bouwen. Het is altijd leuk het seizoen goed te beginnen", aldus de 21-jarige Belg.

Ploegleider Allan Peiper heeft zijn plan gesmeed: "We hebben verschillende doelstellingen. Diego Ulissi zit in de selectie voor de ritten met oplopende finish en het algemeen klassement. Jasper Philipsen gaat voor de sprintetappes."

De Tour Down Under gaat van start op 21 januari. Naast Philipsen en Ulissi rekent UAE op Mikkel Bjerg, Marco Marcato, Aleksandr Riaboesjenko, Sven Erik Byström en Vegard Stake Laengen.