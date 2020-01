Deceuninck-Quick Step-aanwinst Steimle ondergaat hartoperatie

Het debuut van Jannik Steimle (23) bij Deceuninck-Quick Step laat nog even op zich wachten. De Duitser, vorig jaar al stagiair bij de ploeg van Patrick Lefevere, is gisteren geopereerd aan zijn hart. Wat er precies aan de hand is, wil Steimle niet kwijt. "Maar ik stel het goed", zegt de Duitser.