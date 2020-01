Raman: "Het EK met de Duivels is een doel, ik blijf erin geloven"

In een oefenwedstrijd op winterstage verloor Benito Raman met Schalke 04 met 1-0 tegen zijn ex-ploeg STVV, maar dat liet hij niet aan zijn hart komen. "Voor ons is dit geen heel zware stage. We leggen hier gewoon accenten op de zaken die in de heenronde niet zo goed waren."

"Het was een goeie heenronde voor ons. Een nieuwe coach, nieuwe spelers, een nieuwe speelstijl,... Maar het is plezant."

Voor Raman is het zijn 3e jaar in Duitsland, na eerst 2 jaar bij Düsseldorf. "Ik wist dat ik veel kon lopen en hard kon werken, maar dit is toch nog een stapje hoger dan ik in België heb gebracht."

"In Düsseldorf had ik in het begin moeilijk, maar heb ik mij aangepast. Bij Schalke was het aanvankelijk ook moeilijk, maar uiteindelijk lukt het hier ook. Wie weet wat de volgende stap zal zijn?"