De "Calpe Bastards" van Sporza maken de Spaanse bergen onveilig

Peter Vandenbempt, de voetbalman van de radio, vertoeft met Eddy Snelders en Gert Verheyen enkele dagen in Spanje.

Terwijl onze voetbalclubs zich in de buurt verlekkeren op de halve finales in de Croky Cup en de strijd tegen het behoud en voor de POI-tickets, spijkeren Vandenbempt, Verheyen en Snelders in Calpe op een koersfiets hun vormpeil bij, in hun vrije tijd welteverstaan.

U kunt de bergtochten van de "Calpe Bastards" volgen op de Instagram-acounts van Peter Vandenbempt en Gert Verheyen.