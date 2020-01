Ferrand-Prévot is opnieuw geveld door blessure die haar maandenlang van fiets hield

8 dagen geleden maakte Pauline Ferrand-Prévot met een grote glimlach haar comeback in het veld. De 27-jarige Française kwam als 18e binnen in Diegem. Tegen het WK in Dübendorf wou ze in topvorm zijn.



Maar de wereldkampioene veldrijden van 2015 is nu weer geveld door het probleem dat haar vorig jaar maandenlang van de fiets hield.

Ferrand-Prévot onderging toen een operatie voor iliacale endofibrose, een verdikking van de binnenste laag van de bekkenslagader. Die aandoening zorgde voor onvoldoende bloedtoevoer naar haar linkerbeen bij intense spanningen.

"Sinds 2 weken voel ik weer dezelfde symptomen in mijn linkerbeen", schrijft Ferrand-Prévot op Facebook. "Uit onderzoek blijkt dat ik weer iliacale endofibrose heb. Deze blessure is minder erg dan de vorige, maar ik moet weer een ingreep ondergaan. Vrijdag word ik geopereerd."