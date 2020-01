Kahn voorgesteld als bestuurslid bij Bayern: "Juiste man voor de job"

Oliver Kahn is vandaag in de Allianz Arena voorgesteld als bestuurslid van Bayern München. De 50-jarige ex-keeper van de Duitse recordkampioen wil het succesverhaal van de club voortzetten. Op 31 december 2021 zal hij Kahn Karl-Heinz Rummenigge opvolgen als voorzitter van het bestuur van Bayern.

"Vandaag is het begin van 100 procent Bayern München", overtuigt Kahn. Het kersverse bestuurslid is gebrand op een nieuwe titel: "We kunnen het ons niet veroorloven het kampioenschap af te geven. Onze reeks is ongelooflijk, zeven keer kampioen op een rij. Dat is voor de eeuwigheid, maar acht keer ook!"

De voormalige doelman verdedigde tussen 1994 en 2008 de netten van Bayern. Hij won met Die Rekordmeister acht landstitels, zes bekers, een keer de Champions League en de UEFA Cup.

Kahn is de liefde voor de club niet verloren: "Veertien jaar is een extreem lange periode, waarin er heel veel emoties waren. Het DNA van de club zit zo diep in je, dat je de club niet kan verlaten."

Voorzitter Herbert Hainer: "Oliver Kahn is de juiste man voor de job, omdat hij beschikt over absolute voetbaldeskundigheid, het Bayern-gen en de financiële bekwaamheid".