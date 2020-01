Kompany speecht op 1e stagedag: "Push jezelf en push je ploeggenoten"

Kompany spreekt de troepen toe: "Alleen de ploeg kan mij hier schelen"

In het filmpje dat Anderlecht over dag 1 op sociale media gooide, herhaalde speler-manager Kompany nog eens de toon van de voorbije maanden in zijn inleidende motivatiespeech: "We zijn hier op trainingskamp. En niets anders kan me hier schelen, behalve deze ploeg. We hebben doelen te bereiken. Die hoeven niet bereikt te worden in 6 maanden, 3 maanden of Play-off I... Vergeet dat!"

"We hebben doelen te bereiken als een ploeg. En als ploeg hebben we de tijd nodig die we nodig hebben. We moeten enkel de weg volgen. Tot het einde."

"Dus ga naar elke trainingsessie en geef het maximum van jezelf. Push je ploeggenoten, zodat ze beter worden. Of het nu tactische oefeningen zijn, kleine of grote wedstrijden die we spelen... Ga er elke keer volledig voor! En niets minder."