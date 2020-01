Hilaire Van der Schueren: "Waarom geen ploeg extra aan de Tour-start?"

"Geen ramp, maar wel een ontgoocheling"

Hilaire Van der Schueren voelde het al aan zijn water dat Circus-Wanty Gobert er niet bij zou zijn in de volgende Tour. "Begin december ben ik met teammanager Jean-François Bourlart naar Tour-organisator ASO geweest", doet Van der Schueren zijn verhaal.

"Toen we de voorbije jaren naar buiten gingen bij ASO, wist ik dat we er zeker bij zouden zijn in de Tour. Maar nu voelde ik dat het heel moeilijk zou worden. Ik was er al op voorbereid."

"Het is geen ramp dat we geen Tour-ticket gekregen hebben. Maar het is wel een ontgoocheling. ASO had ons heel graag weer in de Tour gezien. Het was een heel moeilijke beslissing."

De Franse ploeg B&B Hotels-Vital Concept neemt het stekje in van Circus-Wanty Gobert. "Dat team bestaat ondertussen al 3 jaar. Het is logisch dat B&B Hotels ook eens de kans krijgt om mee te doen. Het is nu afwachten of die geselecteerde teams ook kleur geven aan de Tour zoals wij dat deden."

Van der Schueren vindt het wel jammer dat er geen 23 in plaats van 22 teams de Tour mogen rijden. "Dat heeft te maken met de veiligheid. Maar ze moeten eens ophouden met al die zever daarover. Er zullen niet meer valpartijen zijn, doordat er 8 renners meer aan de start staan."